B840 не поддерживает разгон процессора PCIe Gen5.

В дополнении к предыдущей новости появилась информация об особенностях новых материнских плат AMD AM5 и различных чипсетов 800 серии. Cо ссылкой на утёкшую презентацию GIGABYTE в VideoCardz сообщают, что на замену чипсетам B650E и B650 в новом поколении придут B850 и B840.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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В случае с чипсетом B850 используется одна микросхема Prom21, поддерживается разгон процессора и памяти, обязательно наличие поддержки PCIe Gen5 для видеокарты, опционально для накопителя. Чипсет B840 использует микросхему Prom19, поддерживает только разгон памяти и только PCIe Gen4 для видеокарты и накопителей.

Что касается верхнего сегмента, на смену X670E и X670 придут X870E и X870. Экстрим версия основана на двух микросхемах Prom21, базовая на одной. Платы на этих чипсетах будут поддерживать USB4, разгон, PCIe Gen5 для видеокарты и накопителя, одного как минимум. В бюджетном сегменте ничего не меняется, продолжится выпуск плат на базе чипсетов A620 и A620A.

Презентацию процессоров AMD Ryzen 9000 и новых плат ожидают на Computex 2024.