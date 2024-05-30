А также обновлённую версию Cortex-A520.

Arm официально представила два новых процессорных ядра Armv9, Cortex-X925 и Cortex-A725, а также обновлённую версию Cortex-A520, сообщает Guru3D. Ядро Cortex-X925 является значительной эволюцией относительно своего предшественника Cortex-X4. Это новое ядро может похвастаться повышением одноядерной производительности до 36% и повышением производительности в задачах с искусственным интеллектом до 46%, по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, Cortex-X925 поддерживает до 3 МБ кэш-памяти второго уровня.

Источник изображения: Arm

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Ядро Cortex-A725 является обновлением Cortex-A720 и обеспечивает повышение эффективности производительности на 35%. Эти улучшения особенно заметны в приложениях с искусственным интеллектом и играх: энергоэффективность выросла до 25% процентов относительно предшественника. Ядро Cortex-A520 также заметно улучшили, обеспечив повышение энергоэффективности на 15%. Все ядра оптимизированы для производства на техпроцессах уровня 3 нм.

Источник изображения: Arm

В дополнение к этому компания Arm обновила свой общий блок DynamIQ до DSU-120, добившись снижения энергопотребления при типичной рабочей нагрузке до 50%. Конструкция DSU-120 позволяет масштабировать его до 14 ядер Arm, что может привести к созданию новых инновационных конфигураций систем на кристалле (SoC) от партнёров Arm уже в ближайшем будущем. Текущая платформа Arm использует конфигурацию новых ядер 2-4-2.