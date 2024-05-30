Microsoft DirectSR позволяет внедрить поддержку всех основных технологий через единый интерфейс, одну кодовую базу.

Microsoft выпустила предварительную версию DirectSR — нового API для разработчиков, который упростит внедрение в игры технологий масштабирования, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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API создавали в сотрудничестве с крупнейшими разработчиками графических процессоров, компаниями AMD, Intel и NVIDIA, более того, в сам DirectSR встроена технология масштабирования AMD FSR 2.2, а остальные, Intel XeSS и NVIDIA DLSS, должны легко подключаться при условии использования новых драйверов, совместимых с этим API. К слову, Intel XeSS и масштабирование с использованием инструкций Intel DP4a со временем тоже могут встроить непосредственно в DirectSR, считают специалисты, поскольку эти технологии не привязаны к видеокартам Intel и могут работать на большом ассортименте графических решений.

Поскольку все три перечисленные технологии работают со схожими наборами входных и выходных данных, в Microsoft решили создать унифицированное решение, объединяющее в одном интерфейсе все основные технологии масштабирования. Если ранее разработчикам требовалось реализовывать поддержку каждой технологии с помощью отдельных SDK или плагинов, то с DirectSR это можно сделать сразу через единый интерфейс, одну кодовую базу.

Microsoft DirectSR доступен в предварительной версии комплекта Agility SDK 1.714.0.