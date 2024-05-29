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Moleculo
AMD может выпустить в июне двухслотовую Radeon PRO W7900 для искусственного интеллекта
Двухслотовые видеокарты проще объединять в кластер.

По слухам, AMD планирует выпустить новый вариант профессиональной видеокарты Radeon PRO W7900 с двухслотовым кулером для систем, ориентированных на искусственный интеллект (ИИ). С двухслотовым кулером видеокарты будет проще использовать в вычислительных кластерах. Информация исходит от инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @AnhPhuH, сообщает VideoCardz. Появление серверных процессоров EPYC 4004 для платформы AM5 — один из недавних прогнозов этого же инсайдера.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Новый вариант AMD Radeon W7900 должен быть основан на том же графическом процессоре Navi 31 и в целом предлагать те же характеристики. Видеокарта уже оснащается 48 ГБ видеопамяти, что в этом классе является приличным объёмом и позволяет работать с большими моделями ИИ. Единственное, в чём не уверены специалисты, это рабочая мощность, которая могла быть снижена из-за более компактного охлаждения.

Выпустить новый вариант могут уже в июне, презентация, вероятно, состоится на Computex 2024. Оригинальная AMD Radeon W7900 появилась в апреле по рекомендованной цене 3999 долларов США.

#amd #видеокарты #amd radeon pro
Источник: videocardz.com
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