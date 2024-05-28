На видеокарту установлен моноблок с жидкостным контуром.

Выставка Computex 2024 ещё не открылась для посетителей, но, похоже, кандидаты на премии в различных категориях рассматриваются уже сейчас, до её начала. Так стало известно о новой видеокарте компании MSI — это огромная 4,5-слотовая GeForce RTX 4090 с гибридной моноблочной системой охлаждения, сочетающей в одном корпусе радиатор, водоблок с насосом, циркуляционную систему и все остальные компоненты. Система охлаждения целиком устанавливается на видеокарту, модель называется Suprim Fuzion, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Allround-PC, которому удалось запечатлеть эту уникальную модель.

Источник изображения: Allround-PC

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Дизайн-код модели Suprim Fuzion аналогичен тому, что используется в серии Suprim. Что касается конструкции, видеокарта использует два вентилятора, а не три, как у видеокарт только с воздушным охлаждением. Сообщается, что для модели также была разработана кастомная печатная плата, а для дополнительного питания предусмотрен один разъём 12V-2x6.

Согласно представленной информации, такая конструкция на 15% эффективнее традиционного воздушного охлаждения. Похоже, GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion от компании MSI уже удостоилась награды Best Choice Awards.