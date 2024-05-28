Доступны конфигурации с Intel Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H, мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070.

ASUS продолжает расширять серию мини-ПК Next Unit of Compute (NUC) после получения прав на бренд у Intel. У компании уже есть три системы в серии NUC 14 на базе процессоров Intel Core Ultra 100, теперь ассортимент пополняется ещё одним NUC премиального класса в 2,5-литровом корпусе, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

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В марте ASUS выпустила NUC 14 Pro и Pro+, которые оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H соответственно. Эти системы не оснащены дискретными видеокартами и полагаются на интегрированную графику Arc. Месяц спустя ASUS выпустила ROG NUC, первый игровой NUC. Эта система предлагается с процессором Intel Core Ultra 9 185H и мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Теперь компания готовит аналог игрового ROG NUC бизнес класса: система под названием NUC 14 Performance получит тот же корпус, что и ROG NUC, те же основные характеристики и возможности подключения. Одно из отличий, отсутствие бренда ROG, другое — существование конфигурации с Intel Core Ultra 7 155H. Возможны некоторые другие изменения, например, иные ограничения мощности, наличие каких-то бизнес функций и т.п. — об этом информации нет. Мощность блока питания (до 330 Вт) та же, что в ROG NUC.

Цены и сроки выхода неизвестны, игровой ROG NUC является довольно дорогой системой: за рубежом цены находятся в диапазоне 2200…2500 долларов США.