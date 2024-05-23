Технология снижения задержки разрабатывалась в сотрудничестве с Valve, так что банов на этот раз быть не должно.

Компания AMD представила новую версию технологии для снижения задержки в играх под названием Anti-Lag 2, сообщает VideoCardz.

Это происходит примерно через восемь месяцев после отзыва технологии Anti-Lag+, методы работы которой, как оказалось вскорости после релиза, приводили к срабатыванию античитерской защиты в онлайн играх и блокировке игроков. В частности, за включённый Anti-Lag+ блокировку выдавала система Valve Anti-Cheat (VAC). В Anti-Lag 2 эту проблему решили, новая версия технологии разработана в сотрудничестве с Valve и теперь требует интеграции в игры, в то время как Anti-Lag+ работал на уровне драйвера.

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Источник изображения: AMD

Полноценный релиз Anti-Lag 2 ещё не состоялся, технология доступна только в тестовом драйвере с пометкой Technical Preview и работает только в одной игре — Counter-Strike 2 от Valve. Игра также была обновлена для поддержки этой технологии, она включена по умолчанию, соответствующая опция добавлена в раздел расширенных видео-настроек.

Источник изображения: AMD

Согласно приведённым данным, с Anti-Lag 2 задержка в среднем на 37% ниже, чем с оригинальной версией Anti-Lag. Технология работает на дискретных видеокартах и интегрированной графике семейств RDNA всех выпущенных на сегодняшний день поколений.