Пара комплектов, аксессуары и новый концентратор с питанием от сети.

Noctua запустила новую линейку продуктов HOME, представив два набора, позволяющих использовать фирменные вентиляторы компании для различных задач, выходящих за рамки охлаждения ПК, и дополнительные аксессуары.

Источник изображения: Noctua

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Комплект NV-FM1 включает универсальное поворотное крепление для 120- и 140-мм вентиляторов, с помощью которого комплектный NF-A12x25 можно использовать как настольный вентилятор. Кроме этого, конструкцию можно прикрепить к стенам, потолку, мебели и другим объектам с помощью винтов, специальных фиксаторов или встроенных магнитов. Для сценариев, требующих сильного и сфокусированного воздушного потока, предусмотрена специальная насадка NV-AA1-12. Также в комплект входит контроллер вентилятора NA-FC1, блок питания NV-PS1, удлинитель и решётка.

Второй комплект NV-FS2 включает вентилятор NF-A12x25, специальные проставки NV-MPG1, прорезиненные вставки NV-MPP1, контроллер, блок питания и решётку. Этот комплект можно использовать для дополнительного охлаждения устройств, имеющих вентиляционные отверстия сверху или снизу, а также как настольный вентилятор, но уже без возможности изменения угла наклона.

Также компания представила концентратор для вентиляторов NV-FH2 — это ещё более надёжная версия концентратора NA-FH1, предназначенная для домашней, офисной и многоцелевой вентиляции. В этой модели питание SATA заменяется на цилиндрический разъем 12 В, в комплект входит блок питания NV-PS1 и крышка, выполняющая не только декоративную, но и защитную функцию.

За рубежом комплект NV-FS1 будет стоить от 99,90 долларов США, NV-FS2 — от 79,90 долларов. Цены на концентратор NV-FH2 начинаются от 49,90 долларов США. Некоторые компоненты, входящие в комплект каждого набора, можно купить отдельно, некоторые доступны в разных цветах — коричневом и чёрном. подробнее с ценами и особенностями новинок можно ознакомиться на сайте компании.