Монитор имеет разрешение 2560×1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц.

ASUS представила игровой монитор ROG STRIX OLED XG27AQDMG, в этом мониторе используется технология WOLED и он является первым монитором такого типа с глянцевой панелью, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS

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Согласно описанию, монитор имеет разрешение 2560×1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц, используется OLED-панель третьего поколения от ASUS, обеспечивающая на 20% более яркое изображение и кристально чистый текст. Монитор даже оснащён специальным радиатором для более эффективного охлаждения компонентов.

Также говорится о наличии технологии предотвращения мерцания OLED, времени отклика 0,3 мс (Gray-to-Gray), 99-процентном охвате цветовой гаммы DCI-P3, Delta E <2 и сертификации DisplayHDR True Black 400. Как и другие OLED-панели ASUS, на этот монитор предоставляется 3-летняя гарантия на случай выгорания OLED.

ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMG поддерживает переменную частоту обновления, заявлена поддержка AMD FreeSync Premium и совместимость NVIDIA G-Sync Compatible. В числе других особенностей сертификаты TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light (Hardware Solution). Монитор можно подключить либо через HDMI 2.1, либо через DisplayPort 1.4, есть встроенный USB-хаб с парой USB 3.2 Gen 1 Type-A разъёмов и аудиоразъём. В Китае новинка появилась по цене 4999 юаней.