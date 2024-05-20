Первоначально устройство дебютировало с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H.

OnexPlayer выпустит новые версии игрового портативного компьютера X1 на базе APU AMD, сообщает VideoCardz. Устройство дебютировало с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H.

Анонсированный в январе и выпущенный вскоре после этого, X1 представляет собой устройство 3-в-1 — это планшет, который трансформируется в ноутбук благодаря съёмной клавиатуре или портативную игровую приставку благодаря съёмным контроллерам.

реклама

Источник изображений: OneXPlayer, VideoCardz

Новые варианты будут оснащены процессором AMD Ryzen 7 8840U, новейшим APU из семейства Hawk Point. Если говорить только об играх, по сути, это улучшенная версия Ryzen 7 7840U с более быстрым блоком для ускорения искусственного интеллекта. Чип предлагает те же 8 процессорных ядер Zen 4 и интегрированную графику на 12 вычислительных блоков RDNA 3. В синтетических тестах графика AMD должна быть сопоставима с графикой Intel Arc, встроенной в процессоры Meteor Lake. Однако в играх APU AMD показывают себя лучше, отмечают специалисты.

Представители OnexPlayer пока не объявляют дату выпуска новых моделей, но подтверждают, что они будут оснащаться 10,95-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и стереодинамиками, сертифицированными Harman. Это те же характеристики, что и у версии Intel. Кроме того, появился новый тизер OnexPlayer X1 Mini — версии с меньшим экраном. Она будет основана на APU AMD.