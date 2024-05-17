Интегрированная графика Battlemage в этих процессорах, как ожидается, обеспечит значительный прирост производительности.

Стало известно о первом портативном игровом компьютере с процессором Intel Lunar Lake — в программе выставки Computex появился анонс Weibu GP10, сообщает VideoCardz со ссылкой на PCWorld и сайт мероприятия. Weibu GP10 — это большой игровой портативный компьютер с сенсорным экраном диагональю 10,95 дюйма, разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено памятью LPDDR5X, которая, как стало известно ранее, расположена вместе с процессором в одном корпусе.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Какой конкретно процессор из серии будет использоваться в устройстве, не уточняется. Энтузиасты нашли в Сети информацию о четырёх моделях Intel Lunar Lake, все они 8-ядерные с конфигурацией из 4 ядер Lion Cove и 4 ядер Skymont и оснащаются интегрированной графикой Battlemage с количеством ядер Xe-Cores в количестве 7 или 8 единиц.

Анонс на сайте Computex. Источник изображения: VideoCardz, Computex

Система будет иметь поддержку твердотельных накопителей M.2 2280 NVME неизвестного поколения, беспроводных стандартов Wi-Fi 5 и 6E, а в числе доступных портов перечислены USB4 Type-C, аудиоразъём и слот для SD-карты.

Как ожидается, серия Intel Core Ultra 200V будет выпущена в этом году. Поскольку презентация портативных компьютеров Weibu GP10 состоится на Computex, очевидно, что и полноценный анонс самих процессоров должен произойти на этом мероприятии.