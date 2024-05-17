Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Вышел видеодрайвер Intel для Hellblade II, Wuthering Waves и XDefiant, улучшениями для Starfield
Это новый выпуск с WHQL сертификацией.

Intel обновила свой графический драйвер до версии 31.0.101.5522. Это новый WHQL выпуск с поддержкой игр Senua's Saga: Hellblade II, Wuthering Waves и XDefiant, а также дополнительными оптимизациями для майского обновления Starfield, которые обеспечат прирост производительности до 8% на дискретных видеокартах Arc серии A.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

реклама

Какие-либо исправления в примечаниях к драйверу не упоминаются, однако в Deskmodder заметили, что в списке известных проблем пропал один из пунктов: проблемы с отрисовкой теней в Suicide Squad: Kill the Justice League (DX12) на интегрированной графике процессоров Intel Core Ultra. Пропал ли этот пункт по ошибке или проблема была исправлена, но об этом забыли упомянуть — неизвестно. Также на интегрированной графике Xe замечена новая проблема: запуск игры с включённой функцией Endurance Gaming может привести к тому, что VSync продолжит работать во время игры даже после отключения Endurance Gaming.

#intel #видеокарты #драйверы
Источник: deskmodder.de
+
Написать комментарий (0)
Intel выпускает обновления безопасности для устранения более чем 90 уязвимостей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
2
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
3
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
2
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
3
Volvo разработала для тяжелых грузовиков двигатель на трех видах топлива
+
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
«Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для 8-го энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае
+

Популярные статьи

Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
69
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
48
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
58
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9
Мое мнение о Helldivers 2 на PC (Eurogamer)
1
Мое мнение о No Rest For the Wicked на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Евгений Балановский
12:09
Очень прискорбно если так...11я унылый кусок дерьма, одну проблему решат, а пять добавят!
AMD прекращает поддержку Windows 10 для своих мобильных процессоров Ryzen 9000 «Strix Point»
tihonov.67
12:09
кинуть в воду - и писец прибалтийскому ежу ! ...
Министр обороны Литвы призвал страну «стать неудобным ежом для сильного русского медведя»
Андрей Попов
12:06
Думаю умеют, но не заморачиваются....
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
Eppius
12:06
Это разве наступление? В сети говорят что это создание буферной зоны.
Американский производитель вооружений Northrop Grumman получил доступ к системам искусственного интеллекта NVIDIA
Евгений Балагуро
12:06
Так, всё таки, это мышь или трэкбол?
ELECOM представила мышь IST Trackball с трэкболом и системой сменных подшипников
Vorvort
12:05
А ты когда играл на 4090 отключал встройку или нет? Просто интересно есть толк от её отключения или нет? У меня 7800X3D + 7900XTX.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Cowboy Huggies
11:58
Хорошая сборка, ставлю 5 из 5, пока что пользуюсь атлоном 3000g
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Manager
11:58
Опять в Интернете кто-то не прав :) Накину и я на вентилятор. Вот у меня 4090 и ничего в ней не плавится. Просто великолепная и беспроблемная карта! Лежит себе в коробке на шкафу уже полгода и нет ...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
LastAtlant
11:54
Что вы, не верьте пропаганде, ракеты закончились еще в сентябре 22, сейчас просто саперными лопатками закидывают)
Чат-бот Fragdie.EU позволяет ознакомиться с предвыборными программами партий ЕС
Андрей Попов
11:51
Честно скажу, первый раз вижу чтобы у геймера ЦП по Т в 100 долбилось. Деградация.
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем