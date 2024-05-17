Это новый выпуск с WHQL сертификацией.

Intel обновила свой графический драйвер до версии 31.0.101.5522. Это новый WHQL выпуск с поддержкой игр Senua's Saga: Hellblade II, Wuthering Waves и XDefiant, а также дополнительными оптимизациями для майского обновления Starfield, которые обеспечат прирост производительности до 8% на дискретных видеокартах Arc серии A.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Какие-либо исправления в примечаниях к драйверу не упоминаются, однако в Deskmodder заметили, что в списке известных проблем пропал один из пунктов: проблемы с отрисовкой теней в Suicide Squad: Kill the Justice League (DX12) на интегрированной графике процессоров Intel Core Ultra. Пропал ли этот пункт по ошибке или проблема была исправлена, но об этом забыли упомянуть — неизвестно. Также на интегрированной графике Xe замечена новая проблема: запуск игры с включённой функцией Endurance Gaming может привести к тому, что VSync продолжит работать во время игры даже после отключения Endurance Gaming.