Доступно несколько конфигураций с 10-ядерными процессорами и видеокартами NVIDIA RTX начального-среднего уровня.

Colorful представила новые игровые ноутбуки EVOL G на базе процессоров Intel Core 13- и 12-го поколения, а также игровой дискретной графики NVIDIA RTX начального-среднего уровня, сообщает TechPowerUp. Ноутбуки в серии получили совершенно новый футуристический дизайн, клавиатуру c RGB-подсветкой, доступны в белом и сером цветах.

Источник изображения: Colorful

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Одна из предлагаемых конфигураций сочетает 10-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060. Можно выбрать вариант с процессором Core i7-12650H, который предлагает то же количество ядер, но имеет меньшую пиковую частоту 4,7 ГГц, а вместо RTX 4060 выбрать более простой вариант в виде RTX 4050 с объёмом памяти 6 ГБ. Мощность видеокарт не уточняется, но подчёркивается поддержка DLSS 3.5, производительность искусственного интеллекта до 233 TOPS (трлн операций в секунду) в случае RTX 4060.

Источник изображения: Colorful

Ноутбуки EVOL G оснащаются IPS экранами с разрешением QHD, частотой 165 Гц и 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB. Соотношение площади экрана к корпусу 86%. В числе других особенностей: 10-миллиметровые тепловые трубки, три режима работы вентиляторов с упором на максимальную производительность или тишину.