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Moleculo
SZBOX представляет ноутбук без клавиатуры, но с двумя сенсорными экранами
Оба экрана имеют одинаковый размер и разрешение 1920×1200 пикселей.

Китайский бренд SZBOX представил ноутбук DS16 с двумя сенсорными экранами и без физической клавиатуры, оба экрана имеют одинаковый размер, разрешение 1920×1200 пикселей и 100-процентный цветовой охват sRGB, другие характеристики дисплеев на данный момент не уточняются.

Источник изображения: SZBOX, AliExpress

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Благодаря тому, что оба дисплея поддерживают сенсорный ввод, один из них можно использовать для виртуальной клавиатуры, при этом сохраняется возможность подключить отдельную клавиатуру через USB или Bluetooth, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: SZBOX, AliExpress

Ноутбуки DS16 будут предлагаться в различных конфигурациях, включая варианты с процессорами Intel Core i7-1260P или Core i5-12450H, оперативной памятью объёмом 16 или 64 ГБ, накопителем на 512 ГБ или 2 ТБ. Самый доступный вариант стоит около 710 долларов США, а самый продвинутый — около 983 долларов США. Что касается графики, в зависимости от процессора, речь идёт либо об Intel Iris Xe Graphics, либо о UHD Graphics — оба варианта достаточны для выполнения повседневных задач.

#ноутбуки
Источник: videocardz.com
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