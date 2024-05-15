В DGX NVL72 используется 72 графических процессора B200 и 36 процессоров Grace.

Новый суперчип NVIDIA GB200 будет стоить от 60 до 70 тысяч долларов, сообщает TweakTown и Tom's Hardware со ссылкой на сообщение в Twitter (заблокирован в РФ) журналиста Barron's под псевдонимом @firstadopter. При этом шкаф NVIDIA DGX NVL72 будет стоить около 3 миллионов долларов.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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NVIDIA DGX NVL72 нацелен на применение в сегменте искусственного интеллекта. В DGX NVL72 используется 72 графических процессора B200 семейства Blackwell, 36 процессоров Grace и 9 коммутаторов. Он полностью изготовлен и протестирован NVIDIA. Также есть шкаф NVL36, вмещающий 36 графических процессоров B200 и 16 процессоров Grace с 9 коммутаторами.

NVL72 представляет собой конструкцию с серверами высотой 1U, а NVL36 состоит из более высоких серверов высотой 2U, что даёт поставщикам больше свободы при разработке различных решений для охлаждения. Большинство производителей переходят на конструкции смешанного охлаждения с воздушно-водяным охлаждением.