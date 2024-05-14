Видеокарта получила алюминиевый кожух, три вентилятора, 8-слойную печатную плату и подсистему питания 6+1.

GALAX представила в Китае новый вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti под названием Metal Master Classic Edition OC (кит. 金属大师经典版), сообщает Guru3D со ссылкой на ITHome. Видеокарта отличается наличием алюминиевого кожуха системы охлаждения, отлитого под давлением, трёх вентиляторов с диаметром 92 мм и крыльчаткой из 11 лопастей, геометрия которых оптимизирована для увеличения воздушного потока и статического давления. В длину видеокарта занимает 332 мм.

Источник изображений: GALAX, JD.com

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В системе охлаждения используются шесть тепловых трубок, которые задействованы в отводе тепла от графического процессора и чипов памяти. Подсистема питания выполнена по схеме 6+1, используется 8-слойная печатная плата, дополнительное питание реализовано посредством 8-контактного разъёма PCIe, лимит энергопотребления TGP можно регулировать в диапазоне 160…180 Вт. Задняя панель металлическая и имеет вырезы для вентиляции.

Источник изображения: GALAX, JD.com

Видеокарта уже продаётся на китайских торговых площадках, в частности, на JD.com цена версии с 8 ГБ видеопамяти составляет 3399 юаней. В серии есть и 16-гиговая версия с приставкой MAX, её цена в официальном магазине 3799 юаней. В серии представлены все актуальные модели GeForce RTX 40, начиная от RTX 4060 и заканчивая RTX 4090D.