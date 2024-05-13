Мощность TGP пришлось немного урезать.

Появился первый мини-ПК с видеокартой AMD Radeon RX 6600 LE, его выпустила китайская компания Aoostar, сообщает VideoCardz. ПК также оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 6900HX, специально сконструированную систему охлаждения, память DDR5-4800, двойной сетью 2,5 GbE и поддерживает PCIe Gen4.

Источник изображения: Aoostar, JD.com

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Сообщается, что видеокарты настроена на работу при TGP 100 Вт, что примерно на 32 Вт меньше, чем у полноценной настольной версии. Однако остальные характеристики идентичны — графический процессор Navi 23 XL с 1792 ядрами, 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине и интерфейс PCIe Gen4x8.

Источник изображения: Aoostar, JD.com

AMD Radeon RX 6600 LE практически идентичен RX 6600. Известно лишь о небольшой разнице в тактовых частотах. Так, в режиме Boost вариант LE разгоняется до 2495, а не 2490 МГц. Теперь выяснилось, что эта модель предназначена не только для настольных ПК.

ПК продаётся как платформа для досборки, на китайской торговой площадке JD.com цена без оперативной памяти и накопителей составляет 3399 юаней.