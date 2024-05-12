Есть вероятность, что кодовое название изменится.

По слухам, графическая архитектура AMD, следующая за RDNA 4, разрабатывается с нуля. Об этом сообщают Wccftech и VideoCardz со ссылкой на слухи от инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом wjm47196, некоторые из прошлых прогнозов которого сбылись. Тем не менее, доверять информации не стоит, ведь AMD ещё даже не представила видеокарты RDNA 4.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Поскольку архитектура разрабатывается с нуля, она может получить другое название, но есть вероятность, что AMD продолжит линию с RDNA 5. Видеокарты тоже могут подвергнуться ребрендингу, как, например, Zen 5 процессоры Ryzen семейства Strix Point, которые ждут в новой серии Ryzen AI. Искусственный интеллект (ИИ) внедряется повсеместно, поэтому аббревиатура AI в скором времени может сопровождать множество различных продуктов, на которых возможно ускорение вычислений, специфичных для алгоритмов ИИ. В слухах также утверждается, что бывшая команда компании Xilinx, которую приобрела AMD, работает над новым программным обеспечением для искусственного интеллекта в составе платформы ROCm.

Что касается видеокарт AMD текущего и следующего поколения, инсайдер утверждает, что чипы RDNA 3 не оправдали ожиданий, не достигнув целевых показателей производительности. В результате пришлось агрессивно настраивать зависимости частоты и мощности, урезать кэш-память. В RDNA 4 планируется исправление ошибок и улучшения, связанные с трассировкой лучей, но в общем и целом производительность останется на уровне текущей линейки, в частности, поскольку компания якобы сосредотачивается на RDNA 5 и команде необходимо дополнительное время для исследований и разработок, утверждает инсайдер.

На данный момент известно о существовании двух графических процессоров AMD RDNA 4 — это Navi 44 и 48. Когда компания выпустит видеокарты Radeon RX 8000 серии, неизвестно. Есть предположения, что в этом году они не появятся.