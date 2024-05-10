Точные спецификации пока не называются.

ASUS анонсировала обновлённый портативный игровой компьютер ROG Ally X, сообщает The Verge. К сожалению, компания не раскрыла его характеристики, но журналистам удалось узнать, какие аспекты оригинального устройства были улучшены, а что осталось без изменений. Так, ROG Ally X будет основан на том же APU AMD Ryzen Z1 Extreme и использовать тот же 7-дюймовый экран с поддержкой переменной частоты обновления в диапазоне 48…120 Гц. Улучшения коснутся автономности, ремонтопригодности, внешнего вида, внутренней компоновки, а также некоторых компонентов.

Устройство не показали, но оно засветилось на одном из тизеров.

Источник изображения: ASUS, The Verge

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Обновлённая версия ASUS ROG Ally X будет выполнена в чёрном цвете и получит более ёмкий аккумулятор, что позволит значительно повысить время автономной работы. Конкретные цифры не называются, однако, из комментариев представителей компании журналистам, можно рассчитывать даже на двукратное увеличение. Устройство получит больше оперативной памяти, а за счёт новой внутренней компоновки появится возможность устанавливать твердотельные накопители M.2 формата 2280. Материнская плата устройства была переработана, в частности, с учётом теплового режима работы компонентов.

Более ёмкий аккумулятор, новые модули контроллеров с повышенной ремонтопригодностью и некоторые другие изменения скажутся на весе — устройство станет немного тяжелее. Вырастет и цена, при этом версия ROG Ally 2023 года останется в продаже, как более доступный вариант.

В добавок к перечисленному ASUS готовит большое обновление фирменного программного обеспечения Armory Crate SE 1.5. Одно из нововведений: возможность делиться и загружать профили с привязками кнопок.

ASUS представит ROG Ally X 2 июня.