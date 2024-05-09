Разработка драйвера ещё не вышла на финишную прямую.

С прошлого года инженеры Intel работают над драйвером ядра Linux для регулирования полосы пропускания PCIe в зависимости от температуры. Этот драйвер будет ограничивать скорость соединения при достижении высоких температур, сообщает Phoronix. Инженеры Intel увидели в этом необходимость, поскольку с ростом скоростных показателей новых версий PCI Express тепловыделение тоже увеличивается.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В настоящее время описываемая возможность не реализована в драйвере, однако начиная с PCIe версии 6.0 появится механизм, который должен позволить контролировать ширину канала по температуре. Опубликованные патчи v5 содержат некоторый рефакторинг кода и различные исправления. Разработка драйвера pcie_cooling ещё не вышла на финишную прямую, но специалисты считают, что скоро он будет готов для интеграции в ядро Linux.