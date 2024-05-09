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Moleculo
Средний прирост IPC архитектуры AMD Zen5 может составить 10%
Это не является рекордным в эволюции архитектуры Zen.

По слухам, среднее увеличение IPC архитектуры AMD Zen5 составит около 10%, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию, опубликованную менеджером подразделения Lenovo China в социальной сети Weibo. В блоге также отмечается, что информация из брошюры Lenovo о процессорах Ryzen 8050 является неверной, похоже, что AMD действительно готовится к ребрендингу. Причём новая серия процессоров Ryzen AI может не получить драйвера для работы под Windows 10, поскольку процессоры нацелены на применение в системах под управлением Windows 11 с новыми возможностями на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Увеличение IPC на 10% не является рекордным в эволюции архитектуры Zen, однако информация может быть актуальна для ранних образцов. Вполне вероятно, что к моменту выхода IPC смогут повысить до 15%. Кроме этого, уже сейчас отмечается, что в некоторых задачах прирост IPC выше 10%, например, в тесте Cinebench R23.

Процессоры на базе архитектуры AMD следующего поколения должны дебютировать вскоре после выставки Computex 2024. В Сети уже появилось множество утечек о процессорах семейств Strix Point серии Ryzen AI HX и Granite Ridge серии Ryzen 9000.

#amd #процессоры #amd zen5
Источник: wccftech.com
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