Доступны варианты на 32 и 64 ГБ.

В последние годы у производителей ноутбуков и компактных систем было два варианта при выборе памяти: SODIMM модули с возможностью замены или LPDDR память, которая обычно быстрее, потребляет меньше энергии и занимает меньше места, но распаивается на плате. Теперь появился LPCAMM2, который предлагает лучшее из обоих миров. Новый стандарт позволяет размещать память LPDDR на съёмной плате, не жертвуя возможностью модернизации или простого ремонта.

Источник изображения: Crucial, Micron

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Компания Micron объявила, что память Crucial LPCAMM2, представленная ранее в этом году, теперь доступна для покупки, передаёт Liliputing. Это модули LPDDR5X-7500 объёмом 32 и 64 гигабайта, которые стоят за рубежом 175 и 330 долларов США соответственно. Специалисты надеются, что цены упадут в ближайшие годы, если и когда больше производителей примут LPCAMM2, сейчас стандарт только начинает развиваться.

Micron заявляет, что её новые модули памяти потребляют на 58% меньше энергии в активном режиме и до 80% меньше энергии в режиме ожидания, по сравнению с памятью DDR5. Модули LPCAMM2 размером всего 74,9×34×9,3 мм занимают на 64% меньше места, чем два модуля DDR5 формата SODIMM.

Как ожидается, новая мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 станет первым ноутбуком с памятью LPCAMM2.