Шифрование Bitlocker может быть включено для всех дисков, а не только системного.

В установочный процесс Windows 11 24H2, включая домашнюю редакцию, может быть по умолчанию включено шифрование дисков с помощью Bitlocker, сообщает Deskmodder.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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Специалисты ресурса обнаружили нововведение в тестовых сборках, которые также используют новый интерфейс установщика. Если производитель компьютера добавил в UEFI пометку о необходимости шифрования дисков во время установки, Windows сделает это в фоновом режиме, пишет ресурс. Возможность отказаться от шифрования предусмотрена в текущих сборках, сделать это можно в одном из диалоговых окон, в разделе настроек, который имеет отношение к защите и безопасности данных.

Источник изображения: Deskmodder

Специалисты ресурса призывают пользователей быть очень внимательными, поскольку на данный момент шифруется не только системный диск, но и все другие. В случае, если диски зашифровались, необходимо обязательно сохранить резервную копию ключа Bitlocker, чтобы не потерять к ним доступ, например, после переустановки операционной системы. Как вариант, отключить шифрование можно с помощью известной утилиты для записи установочного образа на флешку — Rufus. Соответствующая опция присутствует в актуальных версиях программы.