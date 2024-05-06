С базовой мощностью 125, 65 и 35 ватт.

В общей сложности Intel планирует представить 21 процессор в рамках настольной серии Core Ultra 200 (Arrow Lake-S), сообщает Wccftech со ссылкой на Benchlife. Сюда входят три процессора с разблокированным множителем и базовой мощностью 125 Вт, пять процессоров с базовой мощностью 65 Вт и 13 процессоров с базовой мощностью 35 Вт, утверждает ресурс.

Источник изображения: Luan Gjokaj, Unsplash

реклама

На прошлой неделе появились предполагаемые наименования разблокированных чипов — это Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Одним из заблокированных 65-ваттных чипов может быть Core Ultra 5 240F, а моделей Arrow Lake начального класса в серии Core Ultra не ожидают, вместо них могут выпустить переделанные старые чипы. Вся серия может быть основана на двух кристаллах с конфигурациями 8P+16E и 6P+8E. Флагманским платам нового поколения Z890 приписывают поддержку Thunderbolt 4.

Ожидается, что линейка будет официально представлена на выставке Computex 2024, а запуск где-то во второй половине года.