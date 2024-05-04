По слухам, частоты Arrow Lake будут заметно ниже, чем у флагманов текущей линейки. Однако производительность всё равно должна быть выше за счёт новой архитектуры.

По слухам, тактовая частота процессоров Intel Arrow Lake-S следующего поколения заметно снизится. Так, одному из флагманов с предполагаемым наименованием Core Ultra 9 285K китайские инсайдеры приписывают пиковые частоты на уровне 5,5 гигагерц (ГГц), сообщает Wccftech со ссылкой на Weibo блогера под псевдонимом MebiuW. Текущий флагман Core i9-14900KS может повышать частоту до 6,2 ГГц.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

Таким образом, тактовая частота Intel Core Ultra 9 285K может быть на 12% ниже, чем у Core i9-14900KS. Это существенное снижение, которое, вероятно, компания планирует компенсировать за счёт архитектурных улучшений. Ранее в Сети появилась информация о целевых показателях производительности, которые Intel ставит для следующего поколения процессоров, ожидается, что Arrow Lake-S в среднем будут на 10% быстрее Raptor Lake-S Refresh при одинаковом уровне мощности. Кроме этого, сообщается, что новые процессоры могут подорожать.

Intel Core Ultra 9 285K приписывают 24-ядерную и 24-поточную конфигурацию 8P+16E и мощность PL2 до 253 ватт. Новинки должны получить интегрированный нейронный блок NPU и графику Xe-LPG.

Накануне сообщалось, что Intel Arrow Lake могут получить усовершенствованный контроллер памяти DDR5 и появиться уже в третьем квартале. Подробности ожидают на выставке Computex 2024.