Он должен содержать стандартные параметры питания процессоров.

ASRock выпустила первые бета-версии BIOS со встроенным «базовым профилем» для материнских плат Intel Z790 и B760, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Intel Baseline Profile содержит стандартные настройки питания процессора и призван решить проблемы со стабильностью флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений, на которые в последнее время жалуются пользователи. На данный момент вероятной причиной нестабильности считаются завышенные настройки питания, которые некоторые материнские платы устанавливают по умолчанию. Компания продолжает расследование с целью опередить точную причину проблем и планирует сделать официальное заявление к середине месяца.

Пример обновления для одной из материнских плат. Источник изображения: ASRock и Wccftech

Ранее BIOS с профилями Intel Baseline Profile выпустили ASUS, GIGABYTE и MSI. Что интересно, настройки базовых профилей разных производителей могут отличаться. Например, ASUS устанавливает для флагманских процессоров мощность PL1 и PL2, равной 253 ваттам, а GIGABYTE ограничивает лимит PL2 значением 188 Вт, отмечая, что её профиль направлен на повышенную стабильность работы процессора. Официальные же рекомендации по некоторым параметрам питания процессоров Core 13- и 14-го поколения можно найти в документации Intel (PDF), о чём недавно писало издание AnandTech.