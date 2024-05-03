BIOS включает микрокод AGESA 1.2.0.Ca.

Компания MSI начала развёртывание для материнских плат AMD AM4 обновлённых BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.Ca. Обновление предназначено для защиты от атак Zenbleed на процессоры Ryzen 4000, использующие архитектуру Zen2, сообщает Tom’s Hardware. В базе данных CVE уязвимость зарегистрирована под идентификатором CVE-2023-20593 и классифицируется AMD, как угроза среднего уровня. Компания отмечает, что из-за этой уязвимости злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации при определённых обстоятельствах.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Данной уязвимости подвержены все процессоры AMD Zen2, однако для большинства других моделей брешь уже закрыли в предыдущих обновлениях. Похоже, что на сегодняшний день всё ещё остаётся уязвимой серия процессоров для встраиваемых систем Ryzen Embedded V2000, обновление для которой должны были выпустить в апреле.

Обновление для MPG B550 GAMING PLUS. Источник изображения: MSI

Официальной информации о влиянии исправлений на производительность нет, однако специалисты отмечают, что в прошлом «заплатки» могли снизить быстродействие в некоторых задачах до 15%. Влияния на игровую производительность в Tom’s Hardware не выявили.