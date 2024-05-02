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Moleculo
Новый компьютер Corsair One i500 появился на зарубежной торговой площадке с ценой 3600 долларов
Мощная система в небольшом корпусе.

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Новый компактный и мощный компьютер линейки Corsair One появился (веб архив) на сайте торговой площадки Newegg, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Artiom Vallat, Unsplash (отредактировано)

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Новый корпус системы One i500 объёмом 22 литра получил вставки или отделку под дерево, логотип и полосы с подсветкой. Размеры Corsair One i500 составляют 38,9 сантиметров (см) в высоту, 19,2 см в ширину и 29,9 см в глубину. Весит ПК около 7,2 килограмм. Для своего размера компьютер предлагает впечатляющие характеристики.

Одна из систем Corsair One i500 в светлом исполнении.
Источник изображения: Corsair, Newegg, VideoCardz

В одной из конфигураций используется сочетание процессора Intel Core i9-14900K, материнской платы Intel B760, видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, 2-терабайтного твердотельного накопителя, 32 гигабайт памяти DDR5, а также киловаттного блока питания формата SFX-L. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Данные системы интересны нестандартным жидкостным охлаждением, но информации о нём пока нет. Предварительная цена такой системы составляет примерно 3600 долларов США.

 Дополнительную информацию и старт продаж ожидают 6 мая.

#компьютеры #corsair
Источник: videocardz.com
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Nvidia&Intel Hater
20:57
это чего там вынесли а ?? беринга заблочили а меня нет,а заблочат за 5 минут новый акк сделаю и буду тебя снова хамить,ты жертва всегда будешь.А то не заходил я в эту клоаку и ты уже булки расслабил с...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:55
ты монитор то чмошник купил себе новый ? а ? полупидар генасик..как там анальный вейк ? как сынок слепошара? оказывается ты рогоносец еще ко всему -ипать
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Nvidia&Intel Hater
20:53
Ты падала за базар свой тухлый отвечаешь ??? я сюда вообще не заходил,только сейчас вас пидрил с шешуном прочитал.т
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:52
иди нахер .клешнепалое чмо
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Cyborg39rus
20:49
а как вы 12400F разогнали до 5.0 ? Неужели шиной ? Шина не в моде, если нет делителя с отвязкой шины проца от общей.
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Андрей Пономарев
20:47
В FullHD на максе есть игры которые жрут больше 8 гигов. Это и Alan Wake 2 и Хогвартс, скорей всего еще кто то. Поэтому прям совсем для комфорта надо брать карту с 12 гигами.
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Nvidia&Intel Hater
20:47
вот ебало бы вам с шешуном расколоть напополам.чтоб хуйню не писали.Вот теперь реально возьму ник чмошника ev_rus и буду его обоссывать везде.суки просто довели уже
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:45
иди ка ты нахер клешнепалый
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Vorvort
20:45
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Nvidia&Intel Hater
20:41
Вы не слепы случаем ?? я раз ради прикола включил это --лучше не играть вовсе чем ниже качества фср.хотя и там не фонтан ,но не в четкости а в пикселизации дыма например
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
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