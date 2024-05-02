Мощная система в небольшом корпусе.

Новый компактный и мощный компьютер линейки Corsair One появился (веб архив) на сайте торговой площадки Newegg, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Artiom Vallat, Unsplash (отредактировано)

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Новый корпус системы One i500 объёмом 22 литра получил вставки или отделку под дерево, логотип и полосы с подсветкой. Размеры Corsair One i500 составляют 38,9 сантиметров (см) в высоту, 19,2 см в ширину и 29,9 см в глубину. Весит ПК около 7,2 килограмм. Для своего размера компьютер предлагает впечатляющие характеристики.

Одна из систем Corsair One i500 в светлом исполнении.

Источник изображения: Corsair, Newegg, VideoCardz

В одной из конфигураций используется сочетание процессора Intel Core i9-14900K, материнской платы Intel B760, видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, 2-терабайтного твердотельного накопителя, 32 гигабайт памяти DDR5, а также киловаттного блока питания формата SFX-L. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Данные системы интересны нестандартным жидкостным охлаждением, но информации о нём пока нет. Предварительная цена такой системы составляет примерно 3600 долларов США.

Дополнительную информацию и старт продаж ожидают 6 мая.