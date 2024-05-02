А RTX 5080 могут выпустить после истощения запасов RTX 4090.

В новом YouTube видео инсайдер Moore’s Law Is Dead предположил, что NVIDIA GeForce RTX 5090 может быть единственной видеокартой из новой линейки, которую компания успеет выпустить в этом году, сообщает TweakTown. Ранее ходили слухи, что в этом году может появиться две видеокарты, включая RTX 5080.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Информацию об этом инсайдер получил из нескольких своих источников, однако ни один из них не утверждает об этом наверняка. Есть вероятность, что планы компании изменятся. Инсайдер считает, что о новой серии игровых видеокарт и её флагмане NVIDIA может рассказать уже в июне, однако старт продаж ожидается не ранее начала четвёртого квартала.

Что касается видеокарт для ноутбуков, один из источников отмечает, что их разработка идёт несколько медленнее, чем в семействе Ada Lovelace и, вероятно, первые из них будут представлены на 1-2 месяца позже. Что интересно, этот же источник утверждает, что RTX 5080 для ноутбуков будет использовать тот же графический процессор, что и настольная видеокарта, а именно GB203. Как минимум, флагманские модели получат GDDR7 память и поддержку PCIe Gen5.

В TweakTown полагают, что NVIDIA может придержать запуск GeForce RTX 5080, чтобы распродать остатки RTX 4090. Теоретически, RTX 5090 могут назначить рекомендованную цену 1999 долларов США, при этом видеокарта будет значительно производительнее RTX 4090. В свою очередь, RTX 5080 должна быть на 500…700 долларов дешевле, считают специалисты, чтобы не превосходить RTX 4090 по цене.