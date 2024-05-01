Презентация ноутбуков ASUS на базе чипов Qualcomm Snapdragon X запланирована на 20 мая.

Компания ASUS присоединилась к списку компаний, которые собираются выпустить ноутбуки на базе чипов Qualcomm Snapdragon X, объявив, что представит новинку 20 мая на виртуальном онлайн-мероприятии, сообщает TweakTown.

Источник изображения: ASUS

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Что интересно, в это же время Microsoft представит новые устройства Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 на базе новых ARM чипов Qualcomm. Вероятно, в мае-июне появится и множество ноутбуков, так называемых AI-PC, и от других производителей. Рынок должен наполниться новыми моделями с мощными нейронными сопроцессорами перед выходом Windows 11 24H2 — крупного обновления с упором на искусственный интеллект.

VideoCardz полагает, что показанный ASUS ноутбук войдёт в линейку Vivobook. На это намекает маркировка S5507 на изображении, сопровождающем анонс. Так, одна из текущих моделей, ASUS Vivobook S 15, имеет маркировку S5506. К слову, компания явно не говорит, что это будет ноутбук на чипе Snapdragon X, однако специалисты считают, что это очевидно, поскольку упоминается, что новый AI-PC — это результат сотрудничества Microsoft, Qualcomm и ASUS. Этот ноутбук «переосмыслит саму структуру вычислений» и откроет «революционное поколение технологий на основе искусственного интеллекта», также упоминается в объявлении.