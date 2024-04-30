Улучшенная версия популярного корпуса SKY TWO.

MONTECH представила новую версию своего корпуса SKY TWO, сыскавшего популярность у покупателей, сообщает TechPowerUp. Новая версия SKY TWO GX позволяет разместить материнские платы формата вплоть до серверного SSI-EEB, а также предлагает ещё больше возможностей для организации эффективного охлаждения за счёт хорошей продуваемости.

Источник изображения: MONTECH

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SKY TWO GX поддерживает установку радиаторов систем жидкостного охлаждения типоразмера до 360 миллиметров (мм) сверху и спереди, воздушных процессорных кулеров высотой до 168 мм, видеокарт длиной до 400 мм. Возможно установка видеокарты вертикально, необходимый для этого набор с кронштейном и райзером приобретается отдельно.

Источник изображения: MONTECH

В корпус можно установить до 11 вентиляторов, причём в комплект уже включено три 140-мм модели AX140 PWM ARGB, фронтальная и верхняя панель, отсек блока питания, используют сетчатую конструкцию с пористостью 51%. Фронтальная панель легко снимает благодаря магнитному креплению, сетчатая боковая панель кожуха блока питания тоже съёмная, крепится на винтах.

Источник изображения: MONTECH

В результате работы с отзывами покупателей компания увеличила верхний зазор для размещения радиаторов толщиной 66 мм, до 25 мм увеличено пространство за панелью материнкой платы, что позволит без проблем провести и уложить кабели, боковая стеклянная панель установлена на шарниры и получила ручку.

В конструкции корпуса предусмотрена многофункциональная внутренняя панель, которая требуется для установки крупных материнских плат или двух 2,5-дюймовых накопителей. Вместо панели возможна установка двух 120-мм вентиляторов, которые будут забирать воздух сбоку.

В США MONTECH SKY TWO GX будет доступен в чёрном и белом цветах по цене от 89 и 99 долларов соответственно.