Но объём накопителя значительно уменьшился.

Габриэль Ферраз (Gabriel Ferraz), инженер и специалист по поддержке базы данных твердотельных накопителей ресурса TechPowerUp, опубликовал на YouTube видео об интересном проекте по превращению твердотельного SATA III накопителя с QLC флэш памятью в накопитель с SLC флэш-памятью, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Для эксперимента был выбран твердотельный накопитель Crucial BX500 на 512 гигабайт (ГБ) с контроллером Silicon Motion SM2259XT2 без DRAM буфера и четырьмя кристаллами флэш-памяти от Micron с обозначением NY240.

Источник изображений: Gabriel Ferraz, YouTube

В конечном итоге специалисту удалось перевести флэш-памяти из QLC в SLC режим, увеличилась производительность и ресурс, до 4000 TBW, что более чем в 30 раз превышает стандартный ресурс 120 TBW. Однако объём уменьшился с 512 до 120 ГБ. Процесс модификации сложен: потребовалась утилита MPtools для контроллера Silicon Motion SM2259XT2 с сайта USBdev.ru, подбор правильных параметров, модификация программного обеспечения и регистров, а также другие операции — более подробную информацию можно найти в оригинальном видео.



