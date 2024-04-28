Быстрее Meteor Lake при меньшем энергопотреблении.

HP собирается представить обновленную версию своего ноутбука-трансформера, получившего название X360 Spectre. Эта будущая система 2-в-1 появилась в базе данных SiSoftware под обозначением 14-fh0xxx-5CD4038WJV (HP 8CDE), вероятно, это ранняя модель для тестирования.

Это одна из первых систем с процессором Intel Core Ultra 200V, сообщает VideoCardz.

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Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Под этим обозначением Intel внедряет новую архитектуру Lunar Lake, которая объединяет P-ядра Lion Cove и E-ядра Skymont в новом дизайне SoC с низким энергопотреблением. Эти же архитектуры ядер будут использовать в семействе процессоров Arrow Lake серии Core 200. Lunar Lake предназначены для мобильных систем с низким энергопотреблением и позволяют создавать безвентиляторные конструкции, жёстко ограниченные по мощности.

Основное различие между Arrow Lake и Lunar Lake, помимо целевой производительности и сегментов рынка, заключается в их графической архитектуре. В то время как Arrow Lake будет оснащаться графикой Xe-LPG семейства Alchemist, как и Meteor Lake, в Lunar Lake будут использовать маломощную версию архитектуры Xe2-LPG семейства Battlemage.

Источник изображения: SiSoftware, VideoCardz

В тестах SiSoftware графический процессор Lunar Lake прошел тестирование в тесте обработки GP (GPU), продемонстрировав результат 2108 Мпикс/с и превзойдя чипы Meteor Lake. В данном случае это даже не полный вариант с 8 ядрами Xe, а скорее урезанная версия с 7 ядрами. Как сообщается, он работает с TDP 17 Вт и тактовой частотой 1,85 ГГц. Графика показывает более высокую производительность, несмотря на меньшее количество ядер, меньшее энергопотребление и более низкую тактовую частоту.

Принимая это во внимание, графический процессор Lunar Lake может стать привлекательной архитектурой для игровых портативных компьютеров следующего поколения. Судя по этим ранним тестам, ожидаемое Intel двукратное повышение производительности с архитектурой Xe2 действительно может произойти. Это также означает, что серия дискретных графических процессоров следующего поколения Battlemage определённо не останется незамеченной и, возможно, предложит достаточную производительность, чтобы конкурировать с будущими моделями NVIDIA и AMD в разных сегментах рынка.