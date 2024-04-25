Продукты на его основе ожидают в 2027 году.

TSMC сделала анонс технологии производства класса 1,6 нанометров (A16), своего первого техпроцесса класса ангстрем, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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TSMC впервые реализует подачу питания с обратной стороны под названием Super Power Rail (SPR). По сравнению с технологиями 2-нанометрового класса, N2 и производных, A16 позволит повысить тактовую частоту до 10% при том же напряжении, уменьшить энергопотребление на 15…20% при той же частоте. В A16 продолжат использовать нанолистовые транзисторы с круговым затвором (GAA), плотность расположения которых увеличится на 7…10%, в зависимости от конструкции чипа.

Источник изображения: TSMC

Производители чипов внедряют обратную подачу питания во многие будущие технологические процессы, однако с производственной точки зрения специалисты называют реализацию TSMC одной из самых сложных, сложнее чем Intel Power Via. Это может объяснять отсутствие обратной подачи питания в техпроцессах TSMC класса 2-нм — стоимость производства была бы значительно выше.

Согласно графику, продукты, основанные на техпроцессе TSMC A16, должны появиться в 2027 году.