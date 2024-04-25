А также ряд других улучшений в новом обновлении ПО.

Поддержка генерации кадров на уровне драйвера AMD Fluid Motion Frames (AFMF) появилась на портативных игровых консолях ASUS ROG Ally в новом обновлении от 25 апреля, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление в сообществе ROG.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

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Хотя технология AFMF появилась в стабильных драйверах Radeon Adrenalin в конце января, для портативных компьютеров наподобие ASUS ROG Ally зачастую выпускаются особые драйверы с дополнительными оптимизациями и до сегодняшнего AFMF в них не был доступен. Новый драйвер ASUS для интегрированной графики ROG Ally имеет версию V31.0.24027.1012, кроме поддержки AFMF в нём исправлены проблемы с отображением текстур в Final Fantasy X HD Remaster.

Драйвер — не единственное обновление. ASUS также обновила различное программное обеспечение. Так, в Armory Crate SE повышена скорость работы библиотеки игр, во встроенный оверлей добавлена информация о работе AFMF, решена проблема с прерыванием обновления графических драйверов в Центре обновлений, добавлена поддержка назначения клавиш в качестве клавиш триггера — для этого также требуется установить обновление прошивки MCU версии 317 и новее. Также компания повысила стабильность в обновлении программного обеспечения Asus Hotplug Controller версии 3.0.0. Подробнее обо всех изменениях можно узнать в сообществе ROG.