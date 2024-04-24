По слухам, Strix Halo будут чиплетными и получат производительную графику.

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Инсайдеры ранее сообщали о подготовке компанией AMD чиплетных APU под кодовым названием Strix Halo, которые якобы получат продвинутую интегрированную графику. Похоже, один из таких APU был замечен в Сети. Чип Strix Halo с обозначением OPN 100-000001243 был найден в базе данных отгрузочных документов, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @harukaze5719. Согласно представленной информации, это 55-ваттный вариант для мобильной платформы FP11.

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Источник изображения: Newbaide, Wccftech

По прогнозам инсайдеров, процессоры AMD Strix Halo предложат до 16 ядер на базе архитектуры Zen5, интегрированную графику RDNA 3+ с количеством вычислительных блоков Compute Units до 40, интегрированный нейронный блок NPU нового поколения на базе архитектуры XDNA2. Считается, что процессоры этого семейства могут быть представлены во второй половине года.

Источник изображения: GravityMark, Wccftech

Вместе с этим в Сети нашли тест монолитного APU AMD Strix Point в бенчмарке GravityMark. Этот процессор имеет идентификатор OPN 100-000000994-19_Y, 12 ядер и 24 мегабайта кэш-памяти 3-го уровня. Конфигурация интегрированной графики не указана, по предположениям, это вариант с 16 вычислительными блоками Compute Unit. В графическом тесте производительность iGPU была на уровне мобильной GeForce GTX 1050 Ti Max-Q, однако ожидается, что на самом деле она будет намного выше. Скорее всего, тестировался ранний образец процессора.