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Инсайдеры ранее сообщали о подготовке компанией AMD чиплетных APU под кодовым названием Strix Halo, которые якобы получат продвинутую интегрированную графику. Похоже, один из таких APU был замечен в Сети. Чип Strix Halo с обозначением OPN 100-000001243 был найден в базе данных отгрузочных документов, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @harukaze5719. Согласно представленной информации, это 55-ваттный вариант для мобильной платформы FP11.
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По прогнозам инсайдеров, процессоры AMD Strix Halo предложат до 16 ядер на базе архитектуры Zen5, интегрированную графику RDNA 3+ с количеством вычислительных блоков Compute Units до 40, интегрированный нейронный блок NPU нового поколения на базе архитектуры XDNA2. Считается, что процессоры этого семейства могут быть представлены во второй половине года.
Вместе с этим в Сети нашли тест монолитного APU AMD Strix Point в бенчмарке GravityMark. Этот процессор имеет идентификатор OPN 100-000000994-19_Y, 12 ядер и 24 мегабайта кэш-памяти 3-го уровня. Конфигурация интегрированной графики не указана, по предположениям, это вариант с 16 вычислительными блоками Compute Unit. В графическом тесте производительность iGPU была на уровне мобильной GeForce GTX 1050 Ti Max-Q, однако ожидается, что на самом деле она будет намного выше. Скорее всего, тестировался ранний образец процессора.