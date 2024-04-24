Процессор показал хороший уровень производительности в приложениях.

Генеральный менеджер ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) опубликовал на платформе Bilibili видеообзор процессора Zhaoxin KX-7000/8, сообщает Wccftech. Процессор был представлен в конце 2023 года и предназначен для внутреннего китайского рынка. Zhaoxin KX-7000/8 основан на архитектуре под названием Century Avenue, производится по 7-нм техпроцессу и использует чиплетную конструкцию: вычислительный кристалл отделён от кристалла ввода-вывода.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

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Вычислительный кристалл содержит 8 ядер с базовой частотой 3,2 гигагерц (ГГц) и возможностью повышения до 3,6 ГГц. На каждое ядро приходится 512 килобайт кэша 2-го уровня, а общий объём кэш памяти 3-го уровня составляет 32 мегабайта. Кристалл ввода-вывода содержит контроллер памяти с поддержкой до 128 гигабайт DDR4-3200 или DDR5-4800, а также другие контроллеры для поддержки 24 линий PCIe Gen4, USB 3.2 Gen2 и USB4, SATA III. В процессоре имеется интегрированное графическое ядро C1190 с поддержкой DX12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6.

Сравнение процессоров Zhaoxin KX-7000/8 и Intel Core i9-14900K.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Внешне Zhaoxin KX-7000/8 очень похожи на процессоры Intel с разъёмом LGA 1700. Однако процессоры Intel имеют монолитную конструкцию. Также Zhaoxin можно отличить по расположению конденсаторов на обратной стороне печатной платы, оно совершенно другое.

Zhaoxin KX-7000/8 состоит из двух кристаллов (чиплетов).

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Компания ASUS разработала собственные материнские платы с разъёмом LGA 1700 для процессоров Zhaoxin KX-7000/8. Это решение начального уровня с 6+2-фазным VRM, одним слотом M.2, двумя портами SATA III, двумя полноразмерными PCIe x16 4.0 и одним слотом PCIe x1 4.0. Материнская плата выполнена в форм-факторе mATX и имеет два слота DIMM. На материнской отсутствует микросхема чипсета, всё необходимое есть в кристалле ввода-вывода на самом процессоре.

Один из тестов, сравнение в CPU-Z.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Zhaoxin KX-7000/8 показал производительность более чем вдвое выше, чем у его предшественника KX-6780, как в однопоточных, так и в многопоточных тестах. Процессор выступил на одном уровне с Intel Core i7-7700K и оказался быстрее AMD Ryzen 7 1700X в одноядерных тестах. Разгон до 3,6 ГГц по всем ядрам привёл к увеличению многоядерных результатов на 21%, одноядерных — на 10%. В многопоточных тестах энергопотребление достигало 85 Вт.

Один из тестов, сравнение в Cinebench R23.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Для игр всё ещё требуется много работы по оптимизации. Процессор не смог раскрыть потенциал NVIDIA GeForce RTX 4070, обеспечив около 46 FPS в Cyberpunk 2077 при разрешении 4K и около 30 FPS в Counter Strike 2.

По мнению специалистов, процессоры Zhaoxin KX-7000/8 являются хорошей альтернативой для внутреннего рынка Китая. Компания планирует расширить своё портфолио моделями с большим количеством ядер.