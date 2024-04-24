Возможно, даже версии с 3D V-Cache.

Потребительские чипы Raphael скоро будут доступны в новом варианте. Серия EPYC, ориентированная на центры обработки данных, получит новый вариант под названием 4004, сообщает VideoCardz. Эта серия присоединится к расширенной линейке процессоров EPYC Zen4, которые теперь охватывают 5 сегментов и имеют от 8 до 128 ядер.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

EPYC 97x4 (Облако) 112…128 Zen4c ядер

EPYC 94x4/95x4/96x4(P) (высокопроизводительные вычисления) 48…96 Zen4 ядер

EPYC 9xx4F (серия с повышенными частотами) 16…48 Zen4 ядер

EPYC 91x4/92x4/93x4 (основная линейка) 16…32 Zen4 ядра

EPYC 8xx4 (маломощная серия) 8…64 Zen4c ядра

EPYC 4xx4 (?) до 16 Zen4 (?) ядер

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На данный момент неясно, использует ли EPYC 4004 ядра Zen4 или Zen4c. Однако известно, что они используют сокет AM5, поэтому комплектация должна быть более или менее такой же, как у существующих потребительских и бизнес-ориентированных моделей.

Что интересно, EPYC 4004 может получить версию с 3D V-Cache. В настоящее время эта технология доступна только для моделей Ryzen 7000X3D; он пока недоступен даже с чипами Genoa.

Найти материнскую плату для EPYC 4004 не должно быть проблемой, но остается вопрос, будет ли она фактически поддерживаться какой-либо материнской платой AM5, уже имеющейся на рынке, или существует потребность в новом наборе микросхем.

Стоит добавить, что у AMD также есть серия Ryzen 7000 Embedded, в которой есть специальные платы. Эти серии более или менее аналогичны вариантам PRO, но лишены всех функций, ориентированных на бизнес и безопасность.