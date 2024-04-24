Образец работал на очень низкой частоте, но при этом показал неплохие результаты.

Результат теста, предположительно, инженерного образца нового APU от AMD на базе архитектуры Zen5 появился в Geekbench, сообщает Wccftech. Достоверность отчёта неизвестна, поскольку тест, судя по всему, запускался на виртуальной машине, а как уже отмечалось ранее, в таких случаях информация об оборудовании может быть подделана.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Согласно информации в отчёте, тестировался 12-ядерный процессор с идентификатором OPN 100-000000994-14_N. Этот идентификатор ранее несколько раз был замечен в Сети: в базе данных платформы распределённых вычислений MilkyWay@home и в базе данных отгрузочных документов, в которых было указано, что процессор относится к серии Strix Point следующего поколения для мобильной платформы FP8, имеет тепловой пакет 28 ватт. Чип определён как AuthenticAMD Family 26 Model 32 Stepping 0.

Источник изображения: Geekbench

Отчёт Geekbench содержит информацию о наличии у процессора 16 мегабайт (МБ) кэш-памяти 3-го уровня, которая специалистами признана неверной — процессор должен иметь 24 МБ кэш-памяти L3. Объём кэш памяти 2-го уровня на каждое ядро составляет 1 МБ. Объём кэш-памяти 1-го уровня составляет 32 килобайта (КБ) для инструкций и 48 КБ для данных, кэш данных увеличился на 50%, по сравнению с ядрами Zen4.

Процессор работал на очень низкой тактовой частоте до 1,4 гигагерц (ГГц), скорее всего, это ранний инженерный образец. Тем не менее, оценки 1217 и 8016 баллов в одно- и многоядерном режиме при такой частоте достойные. Например, 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 9 8845HS в настоящее время набирает в многопотоке около 12000 баллов, работая на тактовой частоте до 5,2 ГГц.