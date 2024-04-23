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Moleculo
В тестовой сборке Windows 11 24H2 добавили проверку поддержки процессором инструкций SSE4.2
На процессорах без этих инструкций система не загружается.

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Похоже, требования будущей версии Windows 11 24H2 к процессору продолжают расти. Тестовые сборки под номером 26080 теперь не могут загружаться на процессорах без поддержки инструкций SSE4.2, сообщает Neowin со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @TheBobPony.

«Попытка загрузить сборку 26080+ в системах без инструкции SSE4.2 приведёт к автоматическому перезапуску по достижению экрана загрузки», — сообщил блогер. Как отмечают специалисты, это было ожидаемо после внедрения в сборке 26063 соответствующего механизма проверки.

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Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

Несмотря на то, что проверка инструкций SSE4.2 внедряется в тестовых сборках Windows 11 24H2 только сейчас, поддержка процессоров без этих инструкций прекратилась раньше — это произошло с внедрением проверки инструкции PopCnt, которая в случае с процессорами Intel входит в состав SSE4.2.

Поддержка инструкций SSE4.2 отсутствует на очень старых процессорах, таких как Intel Core 2 Duo, AMD Athlon и Phenom. Вряд ли владельцы систем с подобными процессорами используют Windows 11.

#windows 11
Источник: neowin.net
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