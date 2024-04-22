Режим UHBR20 в последних патчах удалили.

Intel выпустила серию патчей для Linux, направленных на реализацию поддержки дисплеев графическими решениями семейства Battlemage. Самым интересным изменением является удаление режима DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 20 гигабит в секунду (Гбит/с) UHBR20, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix. Теперь самым быстрым режимом является UHBR13.5 с пропускной способностью 13,5 Гбит/с соответственно — это всё ещё быстрее, чем в семействе Alchemist, где был доступен режим UHBR10.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

реклама

По мнению специалистов, это не должно иметь особого значения, поскольку на данный момент анонсировано только три монитора с поддержкой полной скорости DisplayPort 2.1 и стоить они, скорее всего, будут очень дорого. Не лишним будет отметить, что спецификации DisplayPort 2.1 поддерживаются видеокартами AMD Radeon серии 7000: игровые модели RX поддерживают режим 13,5 Гбит/с, а видеокарты для рабочих станций из серии PRO — вплоть до 20 Гбит/с.

Ходят слухи, что дискретные видеокарты Intel Battlemage могут выпустить перед сезоном распродаж, который начнётся с «Чёрной пятницы». Также Intel планирует использовать эту архитектуру для интегрированных решений следующего поколения в процессорах Lunar Lake, которые должны выпустить в этом году.