До 36% на дискретных видеокартах и до 48% на интегрированной графике.

Intel выпустила графический драйвер версии 31.0.101.5444 без WHQL сертификата, но с заметным повышением производительности в ряде игр, использующих DirectX 11. Очередной раунд оптимизаций для старых графических API сделает дискретные видеокарты Arc серии A до 36% производительнее, а интегрированную графику процессоров Core Ultra — до 48% производительнее.

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На дискретной графике наибольший прирост наблюдается в Need for Speed: Heat, на интегрированных решениях в данном случае ожидается прирост до 19%. На интегрированной графике наибольший прирост в Mass Effect Legendary Edition, на дискретных видеокартах в этой игре средняя частота кадров может повыситься на величину до 14%.

Также на дискретных видеокартах отдельно стоит отметить повышение производительности в Astroneer до 30%, а на интегрированных — до 24% в Lethal Company. Значения приводятся для 1080p разрешения, полный список игр и подробности приведены в таблице на изображении выше.