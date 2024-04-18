Biostar Arc A380 Mini-ITX - интересная модель для компактных ПК.

После выпуска графического процессора Arc A750 компания Biostar объявляет, что их модель A380 ST также доступна, передаёт VideoCardz. Biostar остается одним из немногих брендов, предлагающих видеокарты всех трёх основных производителей: AMD, Intel и NVIDIA.

Источник изображения: Biostar

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Модель Arc A380 ST представляет собой конструкцию Mini-ITX с одним вентилятором. Карта не является низкопрофильной и не вписывается в форм-фактор с одним слотом, однако не требует каких-либо внешних разъемов питания.

Arc A380 оснащен графическим процессором ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Это не топовая конфигурация, и она не претендует на роль настоящего игрового графического процессора. Biostar рекламирует эту модель для казуальных игр, создания контента и потокового видео. Здесь следует отметить, что поддержка кодирования AV1 является сильной стороной видеокарт Intel Alchemist в бюджетном сегменте.

Еще одна интересная особенность этой модели — поддержка DisplayPort 2.0. Хотя ни одна из видеокарт RTX 40 не поддерживает этот стандарт, самыми дешевыми игровыми моделями с новым DP, вероятно, являются Radeon RX 7600. Однако в этом случае потребляемая мощность значительно выше (165 Вт), в то время как A380 требуется всего 75 Вт и видеокарта не может использовать больше из-за ограничений интерфейса PCIe.