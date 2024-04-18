Instinct MI350 появится в этом году.

Ранее появилась информация о том, что AMD готовит новые ускорители вычислений в серии Instinct MI300. В частности, аналитики TrendForce сообщали о подготовке модели MI350. Теперь специалисты аналитического агентства прогнозируют появление уже нескольких моделей, также в TrendForce составили график выхода новых ускорителей вычислений на рынок, не только AMD, но и NVIDIA, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Согласно графику, составленному TrendForce, NVIDIA выпустит ускоритель B100 со 192 гигабайтами (ГБ) памяти HBM3e в третьем квартале 2024 года, примерно в то же время появится GB200 — суперчип с дополнительным процессором Grace и памятью HBM3e общим объёмом 192 или 384 ГБ.

Источник изображения: TrendForce

AMD выпустит ближе к четвёртому кварталу 2024 года Instinct MI350, ускоритель будет основан на более совершенном техпроцессе и якобы получит 288 ГБ памяти HBM3e со стеками 12Hi. К концу 2025 года AMD якобы планирует выпустить ускоритель MI375X, сочетающий центральный и графический процессор, 288 ГБ памяти HBM3e. Что касается NVIDIA в 2025 году, ожидается, что компания выпустит ещё один ускоритель Blackwell под названием B200 и он тоже будет оснащаться 288 ГБ памяти HBM3e.

Аналитики считают, что AMD потенциально может выпустить ускоритель Instinct MI32x перед MI350, в качестве промежуточного обновления. Он может отличаться от существующих моделей MI300 только конфигурацией памяти, в то время как в новых MI350 и MI375X кроме памяти должны повысить и производительность GPU.