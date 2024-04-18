Модель будет доступна в Китае.

Китайский брэнд Zephyr, который занимается производством видеокарт, представил анонсированную ранее видеокарту RTX 4080 с необычным дизайном и жидкостным охлаждением c 280-миллиметровым (мм) радиатором, разработанным в сотрудничестве с Valkyrie, компанией, специализирующейся на системах охлаждения и компьютерных корпусах.

Источник изображения: Zephyr

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По сообщениям китайских СМИ, эта модель только что поступила в продажу по цене 8099 юаней (приблизительно 1180 долларов США), что довольно дорого, по сравнению с ценой типовых моделей с воздушным охлаждением, передаёт VideoCardz без ссылок на источники. Как отмечают специалисты, NVIDIA должна была снять с производства RTX 4080, поэтому рассматриваемая модель может быть доступна в ограниченном количестве.

Источник изображения: Zephyr

NVIDIA GeForce RTX 4080 оснащается графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Графический процессор модели Zephyr работает на стандартных частотах 2205 и 2505 мегагерц. Размеры карты составляют 276×119×52 мм без учёта дополнительного пространства, которое потребуют радиатор и трубки. Дополнительное питание реализовано через один разъем 12VHPWR, расположенный на торце, что упростит подключение и прокладку кабелей.