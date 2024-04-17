Массовое производство планируется начать во второй половине года.

Samsung Electronics объявила о завершении разработки чипов памяти LPDDR5X со скоростью 10,7 гигабит в секунду на базе техпроцесса класса 12 нанометров, сообщает TechPowerUp. На сегодняшний день это самая высокая скорость в отрасли.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Samsung добилась не только повышения производительности более чем на четверть, по сравнению с предыдущими решениями, но и повысила до 32 гигабайт ёмкость пакета для мобильных устройств. Это важное обновление для повышения производительности локальной обработки данных в приложениях с искусственным интеллектом при сохранении высокой энергоэффективности.

LPDDR5X на 25% энергоэффективнее предыдущего поколения за счёт адаптивного регулирования мощности в соответствии с нагрузкой, увеличенных интервалов пониженного энергопотребления и других технических особенностей. В частности, это позволяет увеличить длительность автономной работы мобильных устройств, а в серверном сегменте сократить расходы.

Массовое производство 10,7-гигабитной LPDDR5X планируется начать во второй половине года после завершения стадии проверки.