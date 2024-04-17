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NVIDIA представила две новые видеокарты на архитектуре предыдущего поколения: RTX A1000 и A400 ориентированы на профессиональный рынок начального уровня и относятся к семейству Ampere, сообщает Tom’s Hardware.
Модели обладают низкопрофильной конструкцией, оснащены однослотовыми системами охлаждения, не требуют дополнительного питания, будучи настроенными на работу при мощности 50 Вт.
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Графический процессор RTX A1000 имеет 2304 ядра CUDA, видеокарта оснащена 8 ГБ 128-битной памяти GDDR6 с общей пропускной способностью 192 гигабайта в секунду (ГБ/с). Теоретическая вычислительная производительность на операциях одинарной точности оценивается в 6,7 терафлопс, производительность на операциях половинной точности при задействовании тензорных ядер — 53,8 терафлопс. В графическом процессоре присутствует один видеокодер и два декодера, карта не поддерживает кодирование AV1, но может декодировать видео в данном формате.
Графический процессор RTX A400 предлагает всего лишь 768 ядер CUDA, видеокарта оснащается 4 ГБ 64-битной GDDR6 с общей пропускной способностью 96 ГБ/с. Теоретическая вычислительная производительность на операциях одинарной точности 2,7 терафлопс, половинной точности на тензорных ядрах — 21,7 терафлопс.
Можно задаться вопросом, что такие маломощные видеокарты могут предложить профессионалам? Во-первых, специалисты отмечают наличие у каждой модели четырёх разъёмов mini-DP с поддержкой различных режимов, включая 4K 120 Гц. Во-вторых, такие видеокарты могут занять специфическую нишу рынка, где не требуется высокая производительность, но нужны возможности, доступные только в драйверах NVIDIA корпоративного уровня — такие видеокарты наверняка можно использовать и в маломощных встраиваемых системах на предприятиях.