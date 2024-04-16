Корпус можно расположить горизонтально или вертикально.

Компания Sharkoon Technologies представила mini-ITX корпус Rebel C20 ITX, сообщает TechPowerUp. Новинка позволяет разместить большие видеокарты и радиаторы жидкостных систем охлаждения, может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Источник изображения: Sharkoon Technologies

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При размерах 457×208×301 миллиметров (мм) Rebel C20 ITX может вместить видеокарты длиной до 365 мм и радиаторы длиной до 360 мм. В остальном, поддерживаются блоки питания SFX и SFX-L длиной до 175 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 175 мм (когда на боковой панели не установлены радиатор и вентиляторы).

Источник изображения: Sharkoon Technologies

В корпусе предусмотрено место для установки одного 3,5-дюймового накопителя или до пяти 2,5-дюймовых, одно из креплений универсальное — используется либо для SSD, либо для вентилятора. Всего в корпус можно установить до восьми 120-мм вентиляторов. Производитель отмечает, что все основные вентилируемые панели защищены пылевыми фильтрами.

Источник изображения: Sharkoon Technologies

На корпусе присутствуют пара USB 3.0 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, комбинированный аудио-разъём, кнопки включения и перезагрузки. Поставляется Sharkoon Rebel C20 ITX в двух вариантах, с тремя комплектными ARGB вентиляторами и без них. Первый вариант в Европе стоит 149,90 евро, второй 139,90 евро.