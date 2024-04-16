Издание The Verge подтверждает особенности Pro версии игровой консоли.

Издание The Verge сообщает, что получило через свои источники техническое описание игровой консоли PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Точные спецификации не называются, однако издание подтверждает прошлые слухи о 45-процентом повышении графической производительности благодаря увеличению количества вычислительных блоков в графическом процессоре, новой графической архитектуре, более быстрой памяти и другим улучшениям. Также подтверждается информация о повышении частоты процессора, наличии оборудования для ускорения задач с применением искусственного интеллекта (ИИ) и новой технологии масштабирования изображения.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

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Дополнительная графическая производительность позволит реализовать в играх больше эффектов трассировки лучей, повысить производительность, разрешение. Применяемые графические архитектуры неизвестны, но ранее инсайдеры сообщали, что новая графика PS5 Pro, скорее всего, будет основана на архитектуре AMD RDNA3 с некоторыми наработками для трассировки лучей из RDNA4. Производительность трассировки лучей Pro версии будет в три раза выше, чем у базовой консоли, пишет The Verge.

Пропускная способность памяти увеличится на 28%, с 448 гигабайт в секунду до 576. Суммарный объём памяти не изменится, но разработчики смогут выделять на нужды игр больше памяти. На стандартной версии консоли играм были доступны 12,5 гигабайт (ГБ) из 16, на Pro версии пул расширится до 13,7 ГБ.

Что касается центрального процессора, названное ранее повышение частоты до 3,85 гигагерц (ГГц) будет не постоянным, это новый режим работы, которым разработчики смогут воспользоваться при необходимости, базовый режим работы процессора предполагает повышение частоты до 3,5 ГГц.

Наконец, в The Verge подтверждают, что PS5 Pro получит оборудование для ускорения ИИ с теоретической производительностью 300 TOPS и будет поддерживать новую технологию масштабирования изображения PSSR, совместимую с HDR. В перспективе PSSR планируют использовать для масштабирования вплоть до 8K.

Разработчиков уже просят обеспечить совместимость игр с будущей консолью и, если всё пойдёт по плану, PS5 Pro может появиться в этот праздничный сезон, считают в The Verge. Официально дата запуска неизвестна. Продвинутая версия консоли не заменяет стандартную (новую компактную версию PS5), они обе будут присутствовать на рынке.