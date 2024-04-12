Компания постепенно продвигается к выпуску.

Intel готовится к выпуску своих процессоров Panther Lake следующего поколения, к таким выводам пришли в Wccftech, заметив на официальном веб-сайте компании появление инструментов для тестирования процессоров PTL-U (Panther Lake U).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Это разновидность процессоров с низким энергопотреблением, которые предназначены для тонких и лёгких мобильных устройств, таких как ноутбуки. Интересно, что тестовый инструмент предполагает применение корпуса BGA 2540, что может быть характерно для ранних оценочных платформ, считают специалисты.

Источник изображения: Intel Corp

Как ожидается, в процессорах Intel Panther Lake будет применяться технология производства Intel 18A. По слухам, процессоры охватят как настольный, так и мобильный сегмент, предлагая P-ядра на базе архитектуры Cougar Cove, E-ядра на базе архитектуры Skymont и ещё более производительный NPU. Также процессоры могут получить новую интегрированную графику Xe3 семейства Celestial.